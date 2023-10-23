韋禮安下個月即將再度攻蛋。（江江好提供）

韋禮安下月11日將再度攻蛋，隨著演唱會接近，韋禮安向「海獅會」會員宣佈將推出全新周邊商品的好消息，宣傳影更翻玩經典恐怖片，只見韋禮安被黑化的海獅嚇到腿軟，搭配詭譎神秘的氣氛，這可愛與可怕的衝突，讓人彷彿逃不出「海獅會」魔爪！韋禮安笑說：「拍攝當下是想著過去看驚悚片的片段，還有做惡夢的回憶；冷靜下來發現我竟然這麼認真的在演這不正經的劇情，我很喜歡。」

韋禮安今（23日）上線「海獅會害怕 again...」驚喜宣傳影片，宣告這次演唱會「海獅將黑化」將推出多種周邊；韋禮安也親自拍攝宣傳影片，並應景萬聖節以「海獅的黑化」為主題，影像中韋禮安在一間昏暗的客廳迷濛的睜開眼睛，先是看見電視上的海獅從古井爬出，彷彿《七夜怪談》的貞子，接著起身準備走進神秘房間，才到門口竟突然嚇到腿軟癱坐在門前，原來房間內竟是浮在半空的海獅，雖然一臉笑容，但卻笑得令人心底發寒，韋禮安於是連滾帶爬逃離現場。

對於在鏡頭前毫無偶像包袱的本色演出，韋禮安說：「可能是某種渾然天成？開玩笑的啦，其實在拍攝前導演給了我很多範本，包括經典的《鬼店》，還有我印象深刻的驚悚片，把這些都應用在戲劇的表現上。」他也吐槽自己：「除了這些，我也是很認真的在演不正經的劇情，這次可以跟大家一起做不正經的事，我很喜歡！」

接近西洋萬聖節推出應景的宣傳片，韋禮安聊到印象最深刻的萬聖節是在小時候跟家人到美國唸書，當時的過節氣氛讓他至今回想起來都感到相當有趣：「那時候只有幼稚園，最常被打扮成海盜的角色，可能是因為成本最低，只要有一個頭巾包頭加上眼罩，再拿個衣架當作手上的鉤子就好，那時會跟爸媽一起挨家挨戶喊著『Trick or treat!』，很好玩！」他也分享長大之後做過最恐怖的惡夢，都是在演唱會前幾天，「每次只要越靠近演唱會就越容易夢到一上舞台卻什麼都沒準備的惡夢」，表示這比所有鬼片還恐怖，但這次自己已經做好萬全準備，絕不會讓這種「憾事」發生。