好市多提供會員無條件退貨，一名男子昨（22）日到賣場本想買一罐薄荷岩鹽檸檬糖，他隨手在貨架上拿了一罐，發現罐身黏一張紙，細看竟是退貨單，退貨原因標註「不想要／不需要」，還註明不得再販售，讓他瞬間滅火，直呼「別人都不想要了，那我還要買嗎？」也感嘆明明不能販售的退貨商品也放在架上，好巿多的品管到底出了什麼問題。

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，本來想買一罐薄荷岩鹽檸檬糖，結果發現有張紙黏在罐身上，仔細一看竟是退貨單，退貨原因寫「不想要／不需要」，下面一排英文寫「Non-Saleable」，意即不得販售。

原PO看到退貨原因瞬間滅火，「別人都不想要也不需要了，那我還要買嗎？」他默默地把商品放回架上，針對好市多的品管他也忍不住嘆氣，「我到底看了什麼？」

近來好市多頻頻出包，不僅販售的進口莓果等商品屢被驗出農藥超標，如今連不能販售的退貨商品也隨意放在貨架上，讓千名網友也傻眼，「再說退貨不會上架啊」、「紙上寫不可販賣啊！這個真的要跟客服反應」、「太誇張了」、「過去拿食品到櫃台退貨，好市多人員都會跟我強調會直接丟掉欸」、「食物被退也能重新上架？還完全不掩飾？」