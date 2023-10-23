百貨龍頭新光三越要在台南開出當地第3間店嗎？且位置就在台南人期盼已久的「南山廣場」？臉書粉專「台南式 Tainan Style」分享，大致完工的南山廣場日前掛上招牌，隱約看出「新光三越」4字，只掛了1天火速撤下，引發台南民眾熱烈討論。

「你要我怎麼相信它不是東帝士結束營業22年後，新光三越在此重生」，台南東帝士百貨於2009年拆除，南山人壽花了15億元，在原址興建南山廣場，為1棟地上12層、地下2層的複合式大樓。

盛傳新光三越將插旗台南市北區，進駐南山廣場，成為中山店、西門店後的第3間分店。招牌照被「台南式 Tainan Style」分享後，台南人群起分享，「等很久了，真的很期待」、「北區越來越熱鬧了」。

南山廣場正進行內部裝修，儘管盛傳新光三越要來了，均未獲相關人士證實。台南市府官員表示，事涉商業機密，「要等廠商自己公布」。

新光三越總經理吳昕陽曾透露，明年展店有好消息，地點就位在中南部，是否就是南山廣場，他三緘其口，僅強調「還在談」。