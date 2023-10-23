一名7歲女童因不斷喊胸部痛，被媽媽帶至醫院檢查，結果竟被發現胸部疑似已開始發育，最終確認為「性早熟」。醫師指出，日常生活中應盡量避免接觸塑膠類製品，以及香水、香精；飲食方面，則要少吃動物的皮和內臟。而該名母親也透露，家裡先前使用過擴香劑，會在除濕機水桶中見到少許顆粒。

小兒科醫師陳木榮在《健康好生活》節目中表示，該名7歲女童因胸部疼痛而就診，經現場初步檢查，發現胸部疑似有發育情況，若8歲前就有第二性徵出現，很可能即為性早熟的徵兆，便建議該母親帶孩子到大醫院尋求兒童內分泌科進行仔細檢查。後續診斷結果出爐，確認是性早熟，需要打針治療。

陳木榮提到，該名母親詢問日常生活需留意哪些事？他則說，除了減少接觸塑膠製品外，香水、香精也要盡量避開；在飲食方面，要少吃動物的皮和內臟。之後再次回診時，對方透露，家中先前有使用過擴香劑，當時會在除濕機水桶中，發現少許顆粒，但自從停用後，就再也沒發現其存在。

陳木榮強調，若胸部開始發育後，接下來月經也會出現，此時孩子的長高空間就不大了，從而影響到最終的身高。因此，若能盡量避開生活中的危險因子，對孩子是有好處的。

台南市立醫院營養師詹蕥顄補充，性早熟是指女孩8歲前、男孩9歲前就開始出現第二性徵，像女孩開始胸部發育、長出陰毛與月經來潮；男孩長出喉結、大量長出體毛等特徵，伴隨著荷爾蒙的分泌，會刺激骨骼細胞的生長，讓孩子快速長高。

詹蕥顄接著指出，快速生長也將伴隨生長板越早閉合，導致國中以後可能就停止長高。國外醫學研究也證實，第二性徵過早發育，可能與成年後罹患代謝性症候群、肥胖、乳癌與攝護腺癌等風險相關，值得家長特別注意。