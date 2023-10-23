客委會主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人前往僑育國小觀摩。（李京昇攝）

苗栗縣僑育國小為苗栗縣客英雙語教學領頭羊學校，去年轉型為實驗小學，英語和客語帶入教室和生活之中，讓語言學習變有趣。客委會主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人23日前往學校觀摩訪視，肯定校方活潑教學，讓客語得以傳承，同時也盼更多學校加入雙語教學的行列。

僑育實小以提供孩子客英沉浸式的學習環境為基礎，從掃地時間的客英對話播放，到各課堂教師的客英課室語言，每天都有不同的雙語課程。

楊長鎮、鄧桂菊、縣府教育處副處長徐建男等人今天到校觀課，觀摩為2年級生活課程，教師以英語為主要授課語言，輔以客語，讓孩子在對話交流過程中，學習地震安全及防災避難包知識。

另外，眾人也觀摩4年級數學課，老師這次以客語為主要授課語言、英語為輔，帶孩子從日常生活中找出直角、鈍角與銳角。高年級的社團課，老師則用全客語帶孩子研發手作客家桔醬的創意料理，並為貴賓們客語解說及獻上食物歡迎，展現出好客的精神。

僑育實小校長李雯琪表示，不僅學生學到英文、客語，老師們也與孩子一同學習，透過每月定期觀議課、每周共備，並定期討論孩子語言學習過程中，為客英實驗滾動修正，努力走出一條客英雙語的路。她也感謝縣府及客委會給予學校機會及指導，讓團隊有榮幸參與這神聖的使命。

副縣長鄧桂菊說，僑育實小接受縣府指定，成為第一所客英雙語計畫實驗學校，老師及孩子的努力及好表現都令人感佩，團隊連續3年全國客語校訂計畫特優，孩子也在全國首屆客語對話競賽中獲得第1名，客語認證教師90％通過初級以上，畢業生60％以上通過認證，感謝學校用心將本土語言客語及國際語言英語結合的創意及用心。

楊長鎮提到，僑育國小是目前全台少數推動客、英雙語的實驗學校，在南部高雄美濃國小已經推動2、3年，僑育國小是客委會在北部推動的第1所學校，目前家長、廣大社會都重視雙語教育，但大家還是著重在華語跟英文，所以也希望結合英文、客語，用母語學會第2個語言。

楊長鎮說，有很多客家族群的家庭，其實都有在講客家話，小朋友有時候因為家中長輩說客語，所以聽得懂客家話，如果孩子進到學校，也可以多接觸客語學習，客家話將會成為孩子們第2語言，也是他們成長過程中，很自然而然使用的語言，今天觀摩視察發現，校方推動客英雙語教學成果很好，小朋友說客語說得很順暢流利。

他指出，很感謝縣府、學校努力推行客語，也謝謝家長願意支持，他很希望將這樣的教學模式，推展到全台各地學校，把客語當作一種教育語言，如同學習英文，達到英客語平衡學習，相信學習國際語言、學習母語都是應該重視的教育政策。