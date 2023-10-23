為擴大南部智慧科技產業群聚，經濟部產業園區管理局(以下簡稱園管局)啟動高雄軟體園區第二園區設置計畫(簡稱高軟二期)，23日於臺中軟體園區M202會議舉辦招商說明會，向企業代表說明高軟二期投資環境、工程進度、招商對象、優惠方案以及園管局優質服務，高軟二期聚焦數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試等知識密集型產業進駐，現場線上共有近百位企業參與踴躍交流， 歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請。

園管局表示，在5G AIoT發展推動上，除既有高軟一期已形成之產業聚落外，亞灣2.0的政策更將5G AIoT的應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等特色產業，並擴大商業模式驗證，讓企業在亞灣設立研訓總部並輸出新南向國家；於該基礎下，園管局啟動高軟二期開發計畫，不論是旗艦辦公室需求業者，或一般中小企業與新創企業等，皆歡迎進駐高軟二期，園管局也將陪伴企業成長茁壯，希望業者都能到南部拓展據點，一起打拼奮鬥。

高軟二期位於高軟一期北側，建物導入5G AIoT建築設計理念，透過多元智能科技設備及結合5G AIoT實證場域應用，提供廠商多元智慧化便利服務，並將取得銀級以上綠建築標章，園區生活機能優異，且周邊交通便捷，將是未來企業進駐首選將是高雄亞灣區亮點新指標，招商重點以資訊軟體、數位內容、智慧應用等產業為主，預估可提高產值33億元，可望創造2,500個就業機會。

園管局提供進駐園區的企業相關輔導資源，包括法人及學界的資源，無論在技術研發、市場拓銷、營運法規甚至是資源補助的申請等，都有直接對應的服務，讓公司創新進程上，可以有相當大幅度的快速成長。相信在中央地方政策推動下，佈局大南方，除了產業群聚效應，更能強化企業競爭優勢，讓產業飛躍升級，說明會廠商分享部分，所邀請『惇智科技股份有限公司』林家弘協理即特別分享園區所提供之輔導資源，對於企業轉型升級以及新知取得或應用上，具有相當實質幫助與效益。