台鐵明年轉型為國營公司，台鐵局長杜微（左2）23日首場至宜蘭，主持「台鐵公司化員工說明會」。（吳佩蓉攝）

宜蘭運務段員工與局長討論中。（吳佩蓉攝）

台鐵明年轉型為國營公司，台鐵局長杜微23日首場至宜蘭，主持「台鐵公司化員工說明會」，說明公司化後的發展並向員工信心喊話。杜微說，短期債務約1700億元，將移撥債務管理基金，故明年債務為0，預計5年後可賺錢；轉調台鐵人員的升遷、薪資福利給予維持；對於想離職的同仁會全力慰留，也尊重個人意願。

隨著公司化後，將被整併的宜蘭運務段員工們對未來都感到困惑，像是與東區、北區營業處業務的移交最終日期是什麼時候？不知向誰申請明年度休假及業務需交接給誰？遂杜微首場先到宜蘭安撫人心，他回應，有關東區和北區替班的問題，會盡快討論初步的方案，確定以後再跟大家說明和溝通。

杜微今在簡報中表示，首先強化任務編組、提升位階不足，更重要的是提升營運安全，他強調過去台鐵的安全管理不是沒有做，是在推動方面的進度不如預期；目前台鐵組織中的營運安全處不好施展，原因是沒有手腳，遂未來在各分區營運處會增設安全科，以強化相關直屬組織去落實執行。

他提及到財務安定的部分，2026年公司不需再借貸，公司設立後3年內現金收支平衡；既存短期債務約1700億元，將移撥債務管理基金，故明年1月1日短期債務為0；而明年因公司成立須提撥職工福利金、調薪4％及購車計畫自籌款，尚需舉借；另轉調台鐵公司人員，其升遷、薪資、退休、資遣、撫卹等，會給予維持。

宜蘭運務段視察督導簡子淵表示，公司化之後，宜蘭運務段將裁撤，分為東區、北區營運處及花蓮、台北運務段，原本在宜蘭工作相關的員工將面臨跨區工作，之後對縣政府、媒體等相關業務屆時恐將延誤，希望跟局裡釐清未來分配運做協商，如何更順利去推動，讓主管屆時能很快上手。

杜微說明，將盡速針對相關問題擬定解決方案，確定以後最晚在12月公司化之前，再向基層說明和溝通。