「Lin bay好油」版主林裕紘與前國民黨黨工許哲賓涉嫌自導自演恐嚇案，檢方聲請羈押後，桃園地方法院裁定將許哲賓羈押禁見，許不服提抗告，台灣高等法院駁回、許羈押禁見確定。

高院認為，原審以許哲賓涉犯偽造文書、恐嚇危安等罪，犯罪嫌疑重大，有羈押事由，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，實不足以確保後續偵查程序之順利進行，而有羈押、禁止接見及通信之必要，故裁定羈押禁見，並無違誤或不當，許抗告為無理由，應予駁回。