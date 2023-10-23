部苗安寧團隊吳剛醫師(左二)了解患者病況，並與同仁進行圓夢計畫討論。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

衛生福利部苗栗醫院安寧團隊和加護病房人員，日前特別為一位乳癌末期的患者精心打扮，在病房中完成充滿儀式感的畢典頒發畢業證書圓夢計畫，患者母親和老師皆應邀參與，場面溫韾感人。

50多歲的小雲（化名）自幼父親離世，留下中度智能障礙的母親、妹妹和她，為了安置的問題，透過社會資源安排，她跨縣市來到了苗栗的教養機構。

2020年小雲在衛福部苗栗醫院就醫確診罹患乳癌及進行切除手術，然而最近一次就醫時，透過電腦斷層檢查，發現其已有肺部及骨頭轉移，已進入癌症末期，經由機構教師與部苗社工室協助安排住院。

由於其住院期間病情每況愈下，醫療團隊外科主任鄭智元及神經外科醫師吳聖文醫師、加護病房主任陳俊偉、安寧個管師等，透過跨領域多專科聯合討論會，尋求最適合她的治療並安排採安寧療護。

部苗醫護團隊細心且貼心照護，讓小雲相當安心和信任，她在住院期間多次表示，「妹妹都有國中畢業證書，我都沒有，我也想要畢業證書」。經安寧團隊討論後，計畫著手幫小雲在病房舉辦一場專屬於她的畢業典禮，圓她領取畢業證書的心願。

衛福部苗栗醫院長李明輝表示，安寧療護服務對象為末期病人，提供包含全人、全家、全團隊、全程、全社區的「五全照顧」服務，目的是幫助、尊重病患、減輕痛苦，讓病患能擁有生命的尊嚴與生活品質，並陪伴家屬度過哀傷能勇敢繼績展開自己的人生。

他指出，這次部苗醫護團隊細心體察患者心願，幫助病況不佳住在加護病房治療的癌末患者，藉由安寧團隊介入並規畫圓夢計畫，順利讓病人完成未了心願、及早有機會與家屬進行四道人生（道別、道謝、道愛、道歉），使生死兩相安、減少餘生遺憾，非常有意義。