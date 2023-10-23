2024選戰進入倒數，立委選舉可能面臨沒有政黨單獨過半局面。國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧透露，民進黨將區域立委選區分成紅、黃、綠燈，若總統選情穩定後，會將資源全投入黃燈區，並點名台中市的三個選區。

游淑慧今（23）日在政論節目《新聞大白話》中指出，兩個月前民進黨內部開會，評估民進黨所有區域立委選區，並分成紅燈、黃燈、綠燈三部分，紅燈及綠燈屬於救不了以及一定會贏的地區，因此若總統選情穩定後，會將資源丟在黃燈區，因這10幾席有可能翻轉，若輸掉，民進黨國會就無法過半。

游淑慧透露，民進黨評估的黃燈區有部分在台中市，因中市很多民進黨現任立委出現狀況。游淑慧進一步指出，在中市第二選區部分，民進黨評估補選跟大選不一樣，補選是全黨打一人，因此林靜儀用空降方式勝出，反觀大選時每個區都「隨人顧性命」，林靜儀一個人不可能打贏顏寬恒。另外，中市第五選區、 中市第六選區也都可能被國民黨拿走。

游淑慧直言，民進黨光台中市就有三個選區是危險的，更不用說台中市第一選區國民黨禮讓給民眾黨，希望民眾黨立委參選人蔡壁如能開出佳績。