同理（右）22日邀葛西瓦同台合作。（索尼音樂提供）

同理（左）22日邀J.Sheon同台合作。（索尼音樂提供）

創作新人同理Zunya今年6月推出首張專輯《心GRATEFUL》，創作功力和演唱實力都大獲好評，在數位排行榜上也開出佳績，他帶著全新作品舉辦首場個人專場演唱會「心GRATEFUL」，演唱會於昨（22日）在台北Legacy舉行，吸引許多歌迷到場支持，而同門師兄J.Sheon以及師妹林茉曦，還有今年獲得金曲獎最佳原住民語歌手獎的葛西瓦和好友阿蘭AC、YEN 焰接力擔任嘉賓，氣氛超嗨。

演唱會上，同理總共帶來20首歌曲，一開場以全新辮子頭搭配工裝造型的同理手握著麥克風架帥氣登台，歌迷歡呼不斷，他一連帶來〈同理〉〈Right here〉〈心〉等歌，整場演出同理在舞台左右邊來回奔跑、跳躍，完全沉浸於表演，唱到盡興時刻，更拿起水瓶對台下觀眾席灑水，全場歌迷嗨到不行。在第一段演出就火力全開的同理笑說：「我前面這一段喉嚨就快啞了，（希望你們）不要介意，（我）太激動了！」

唱完〈Me＆My Soul〉等歌後，同理表示自從台中搬到台北一年多後，發現跟爸媽講話的時間少了很多，隨後喊出下一首歌名〈跟你媽媽說〉，金曲得主葛西瓦驚喜出場，一上台葛西瓦就展現風趣的個性，直說：「多少也是要有尖叫聲吧！」引發全場熱烈歡呼，而兩人合唱了這首充滿拉丁古調與尚青台味的〈跟你媽媽說〉，全場都跟著旋律搖擺。

同理是葛西瓦是這首歌曲的創作者之一，葛西瓦說：「他（同理）還沒發片我們就在一起……。」他稍作停頓，不禁引發觀眾遐想，同理立刻笑說：「寫歌啦！」他接著表示非常感謝「哥哥」願意來支持，葛西瓦則說之前同理就曾一起做他的專輯，心裡非常謝謝他，當時一直想說如果之後有幫得上忙的地方，絕對會全力相挺，並一口答應擔任演唱會嘉賓。

演唱會到尾聲，同理分享了自己最近處於低潮狀態，表示：「希望自己可以再次振作起來，希望我可以有多一點勇氣，也給你們多一點的愛。」台下觀眾開啟手電筒舉搖擺為同理打氣，而看著台下變成一片美麗的燈海，同理不禁感嘆：「真的好漂亮，謝謝你們。」在演唱到最後一首歌〈All Is Well〉時，他忍不住掉下眼淚，全場為之動容，演唱會在溫馨的氛圍中圓滿落幕。