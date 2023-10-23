儘管笙科(5272)、三晃(1721)、迅德(6292)、麗嬰房(2911)、宏齊(6168)、青雲(5386)、芯鼎(6695)、菱生(2369)、揚智(3041)、華東(8110)、科嶠(4542)、智擎(4162)、撼訊(6150)、麗臺(2465)及佳必琪(6197)逆勢漲停作收，但台積電下跌12元，近期強勢的創意(3443)、世芯-KY(3661)、信驊(5274)股價收低，拖累台股指數開低收低，終場加權股價指數約16251.36點，大跌189.36點，成交量約2136.62億元；OTC指數為210.79點，下跌1.03點，成交量為550.93億元。

今天上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲1.31%，其次是生醫類股及機電類股，分別上漲1.21%及0.54%，表現較差者為其他電子類股、半導體類股及電子通路類股，其中其他電子類股下跌2.22%，半導體類股下跌2.05%，電子通路類股下跌0.99%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲1.38%，表現最差為半導體類股、下跌1.71%。

就技術面來看，今天台股在美股持續重挫下，指數開低走低，失守16300點，終場下跌189.36點，以16251.36點作收。元富投顧總經理鄭文賢表示，台股月線以下整理，呈現「類股輪動，來回震盪」，短線區間約在16250-16750位置，高檔區16800點以上遇上箱型，16500點是箱型中間，未來三天帶量站回，有利多方。近期指標股AI伺服器和光通訊，前者代表人氣指標，後者代表多方指標。全球通膨狀況不明，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數震盪格局，未來走勢成關鍵指標，目前短線偏弱。FED的發言後，推估貨幣政策隨仍偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向，台股16500點成中線多空重要關卡，原則上「逢低佈局，短線為之」。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，以巴衝突持續、美債殖利率創波段新高，加上美國又祭出晶片出口禁令，導致台股周線再度收黑，AI概念股成為領跌族群，推估目前市場仍在消化AI概念股9月營收不如預期，以及美國晶片禁止輸中的不確定性因素，將使電子指數及大盤近期處於震盪整理走勢，本周美股進入超級財報周，包括Alphabet、Microsoft、Meta、Amazon等158間企業將公布財報，台股部分則是半導體封測法說登場，市場聚焦AI晶片先進封裝布局進度，成為基本面關注焦點。