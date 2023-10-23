（圖 / 翻攝自爆料公社）

台中市一名樣貌與身材姣好的劉姓女子今（23）日於臉書《爆料公社》發文控訴，21日受邀到某家酒吧，卻遭店內小姐圍毆，期間還被酒罐砸得頭破血流，更憤怒強調這是「殺人未遂！」。劉女也指出之所以承受小姐們的拳打腳踢，是因為對方嫉妒她年輕、漂亮，該文一經曝光隨即掀起網民熱議。警方獲報後對此回應，已鎖定特定對象，訊後全案將依傷害罪方向，移送台中地方檢察署偵辦。

據了解，一名32歲劉姓女子今於臉書爆料公社發文控訴，稱她前日至台中市中區自由路二段一間酒吧時，遭店內小姐圍打痛毆，期間更被酒瓶怒砸頭部，致其頭破血流，最終不得已「頭縫三針」，後續更將此案發原因歸咎於「對方嫉妒我比較年輕、漂亮」。

第一警分局對此回應，表示警方前21日接獲劉女報案，當天下午2時許於轄內中區自由路二段酒吧一處，遭人以酒瓶攻擊頭部，甚至毆打至頭破血流、頭縫三針，造成撕裂傷。

但根據警方調查，劉女當案發時與同桌翁姓女子爆發口角，劉女一氣之下將手機扔向52歲翁姓女子，進而雙雙拉扯、推擠，最終釀致此案。

第一警分局表示，已掌握相關人等資料並通知其到案說明以釐清案情，全案依規定受理，訊後將後依法函送台中地方檢察署偵辦。