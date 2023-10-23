有些家長不想讓孩子沉迷3C產品，禁止孩子使用，但一名家長表示，他在家不讓女兒用3C，結果女兒電腦課進度跟不上，導致壓力大，還被老師問說「是資源班的嗎？」苦惱該怎麼解決。

這名家長日前在臉書社團「家有小學生/中學生~不安親/不補習」表示，在家裡幾乎不讓孩子使用3C產品，使得就讀國小3年級女兒在校電腦課跟不上進度而倍感壓力，電腦老師甚至不只一次問女兒「妳是資源班的嗎？」讓孩子聽了非常難過，因此想問不讓孩子使用3C的爸媽們，是否遇過相同的問題。

貼文PO出後，引發兩派網友熱議，有人認為這年代使用3C是基本能力，「父母有義務提供孩子必要的學習環境，不能因為自己的價值觀，剝奪孩子的學習機會」、「我家的小四生不會用電腦鍵盤，也被老師關心過」、「與其禁止不如教會孩子自律，學會自律比較重要」。

有人指出，「電腦老師講話很惡毒，不適任。若孩子在家都學會了，還要去學校做什麼」、「這老師不適任，我也沒有給孩子玩電腦，因此孩子在上電腦課很痛苦，但我覺得小學生目前還不需要多會操作電腦」。還有人建議，父母就跟著適度開放並教小孩用電腦就好，小孩學習能力很快，「老師用詞和態度確實不妥，但確實該學著用」。