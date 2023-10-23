路透社23日接獲爆料，中國大陸對富士康的稅務調查不太尋常，可能因政治因素被針對。同時，距離台灣總統大選不到3個月，且富士康正推動多樣化生產，將部分產線遷出中國大陸。不過，富士康並沒有進一步評論。

彭博社也說，全球最大廣告與公關公司之一的英國WPP集團，一名高階主管與兩名前員工在中國大陸被逮捕。根據日經新聞22日報導，大陸政府於3月時，拘捕一家日本金屬貿易公司的一名當地員工。10月，法院正式指控日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）涉嫌從事間諜活動。

富士康在台股掛牌的股票鴻海(2317)，23日一開盤就跳空下挫，股價最後守住百元大關，收新台幣100.5元，大跌2.9%。上海上市的子公司工業富聯，則是重挫10%，跌幅創歷史最大。

彭博社表示，中國大陸通常不會公開解釋監管機構所執行的任務，使得在大陸設點的公司行號只能用猜的。由於共產黨權力很大，中共這種不透明的處理方式，讓不少外籍高階主管不安。以這位3月就被抓走的日本貿易公司員工來說，日前尚未有單位公開承認，或有明確的罪名。

中國大陸房地產正面臨著財務危機，北京政府也釋出想要支持這些民間企業的訊息，好讓世界第2大的經濟體重回成長正軌。彭博社指出，強力的抗疫封鎖以及嚴格整頓阿里巴巴的行徑，讓市場對中央政府會有顧忌。

蘋果執行長庫克上周訪問中國大陸，曾會見商務部長王文濤，表達支持雙贏合作。在庫克這次罕見的到訪之前，中國大陸基於安全理由，禁止政府機構和國有企業部分員工，使用蘋果公司的金雞母iPhone手機。同時，在華為突然公布支援5G的Mate 60手機後，似乎也影響最新款的iPhone 15大陸業績。

中國大陸官媒之一的環球時報，22日引述未透露姓名的知情人士話語，在目前的調查中，稅務機關正調查富士康位於廣東省和江蘇省的子公司。此報導還稱，天然資源部門也正在審查，富士康在河南省和湖北省的土地使用情況。

彭博社稱，環球時報並沒有提供更多調查相關以及稅務檢查的細節。鴻海在向台灣證交所遞交的文件中，也沒有更具體內容。富士康鄭州工廠位於河南省，素有iPhone城之稱，因為是全球最大iPhone生產基地。

9月期間，在打台灣總統選戰的郭台銘，宣布辭去公司董事一職。這位富士康創辦人，先前否認了如果自己贏得2024年元月的大選，將容易受到中國大陸壓力的說法。

郭台銘8月宣布角逐總統大位時曾說，不會屈服於來自中國大陸的威脅。同時，列舉幾個大客戶名字，例如蘋果、特斯拉以及亞馬遜等，表示任何因政治壓力而停止生產的行為，都會讓供應鏈斷鏈，中國大陸需要向全球解釋這點。

台灣現任副總統，目前在民調中領先的賴清德，在22日的競選活動中表態支持鴻海。賴清德表示，中國大陸不應該在選舉時，強迫台灣企業表明立場，應該承認台企對大陸經濟做出巨大貢獻。

在地緣政治緊張情勢日益嚴重之際，彭博社說，北京政府一直在嚴審西方企業。今年3月，總部位於紐約的盡職調查業者Mintz Group，北京的辦公室遭到突襲調查，並拘留5名中國員工。4月，顧問公司貝恩證實，中國大陸曾經詢問自己上海辦事處的工作人員。