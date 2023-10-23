女星洪詩今年雙喜臨門，3月和李運慶登記結婚，並在8月宣布懷孕，目前懷孕已5個月。而李運慶生日時在社群放送愛妻合影，更是驚呼「沒想到第一次看到太太穿比基尼，竟然是大肚子的模樣。」

李運慶20日過43歲生日，老婆洪欣幫老公慶生特別換上一套紅色比基尼，他也許下願望「43歲，沒有太大的願望，只希望身邊人都能健康平安，沒想到第一次看到太太穿比基尼，竟然是大肚子的模樣，謝謝妳，妳已經給了我最棒的禮物。」而照片中，能見到洪詩披著一頭波浪長髮，身穿紅色繞頸比基尼，纖細的手臂，更凸顯了傲人上圍，懷孕5個月仍維持好身材。

洪詩在此之前則發文「認識你之後的每一天都好幸福，謝謝你從原本的疼愛我，懷孕後變成寵愛我，明年你生日時哺哺就會一起慶祝，記得你說的我永遠是第一名，一樣希望你身體健康平安快樂，願望全部都實現，親愛的老公生日快樂。」

洪詩日前挺孕肚做羊膜穿刺，她拍片分享，當下才發現，檢查地點就在產房，「發現老公不能陪同」，獨自做檢查的洪詩害怕到想掉淚，所幸醫生、護理師安慰、鼓勵，心情才逐漸平靜，似乎她在懷孕期間更渴望老公李運慶的陪伴。