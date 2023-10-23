遠距辦公、線上教學與無紙化運動等數位轉型風潮持續推動平板需求暢旺，根據市調機構imarc數據，2023年至2028年全球平板市場規模將達1339億美元、年複合成長率（CAGR）達11.7％，展現強勁成長態勢。而三星在台亦有亮眼表現，市佔方面，不論銷售量、銷售額皆穩居Android市場No.1。看好市場動能，繼發表Galaxy Tab S9系列旗艦平板，乘勝追擊再推全新Galaxy Tab A9＋，讓消費者以親民價格，輕鬆擁有沉浸大螢幕、影廳級環繞四喇叭、強大處理器夢幻新機。

Galaxy Tab A9＋共推出Wi-Fi及5G兩種版本，及星夜銀、夜幕灰、湛海藍三色選擇。Wi-Fi版4＋64GB及8＋128GB版本建議售價分別為NT$6990、NT$8490；5G版4＋64GB建議售價NT$9490。上述機型預計10月下旬起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市。此外，自上市日起至11月30日，凡於三星智慧館、三星商城購買Tab A9＋ 8＋128GB版本，隨貨送書本式保護殼，數量有限送完為止。

Galaxy Tab A9＋打造沉浸式娛樂體驗，升級搭載11吋大螢幕、最高90Hz螢幕更新率，畫面流暢細膩，結合四顆揚聲器與Dolby Atmos® 環繞音效技術，助力使用者追劇、暢玩遊戲、探索社群動態或是閱讀電子書，視聽雙享受。Galaxy Tab A9＋更新增支援5G超高速連網，不論參與視訊會議或遠距課堂，皆順暢清晰、訊息不漏接。此外，透過內建多重視窗功能，用戶可同時使用3個分割視窗，於大螢幕一次操作不同應用程式，並能依照個人喜好自由調整版面配置及視窗大小，工作、學習效率加倍，生產力大升級！

在科技當道的社會中，為孩子把關健康的數位學習、娛樂體驗至關重要。Galaxy Tab A9＋全方位守護寶貝在安全環境中盡情探索生活的無限可能，配備Samsung Kids兒童模式，家長可輕鬆管理每日使用平板時間與觀看內容、追蹤孩童的學習歷程，家長更放心。