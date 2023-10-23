23日是九九重陽節，新竹縣長楊文科偕同湖口鄉長吳淑君及在地代表、村長，前往湖口鄉探訪102歲黃陳月英、滿100歲的徐玉妹、范葉湖妹及朱煒4名百歲人瑞，致贈敬老狀和敬老禮品，祝賀長者健康「吃到200歲」！

楊文科表示，新竹縣年滿100歲以上的長者一共有92人，剛好滿百歲有45人、超過百歲有47人，以關西鎮15位百歲人瑞最多，湖口鄉14名百歲人瑞居次，他祝賀長輩佳節愉快，健康久久。

102歲的黃陳月英，育有3男2女，1987年曾獲得模範母親表揚，目前由外籍看護協助照顧，天氣好時仍會坐輪椅外出散心，楊文科以客語祝賀她「吃到200歲」。湖口鄉長吳淑君說，去年來祝賀時還是議員，今年以鄉長身分獻上重陽祝福，也祝賀黃陳月英健康、開心。

100歲的徐玉妹，育有2男2女，健康狀態良好，胃口也佳，平日須靠輪椅助行，楊文科說徐玉妹性情開朗，年輕時愛唱歌、跳舞，身體健康，他發現長壽的秘訣就是快樂。

范葉湖妹育有7男4女，如今子孫滿堂、家庭和樂，個性開朗和善，平日飲食清淡、不挑食，也喜歡喝水，身體仍十分健康。楊文科說，范葉湖妹的長子曾經擔任十多年的村長，另名兒子范增雄去年從新竹縣警察局退休，曾任科長、大隊長，表現很傑出，也祝福范葉湖妹身體健康、平安。

朱煒育曾是少校軍人，後也做過水泥、工地，育有2男1女，現由小兒子擔任主要照顧者，儘管年滿百歲，不過視力、胃口都很好。楊文科感謝朱煒曾任軍人保衛國家，也祝福他身體健康「吃到200歲」。新竹榮民服務處長鞠宗顯也一同探望朱煒，祝賀重陽節快樂。