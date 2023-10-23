周一日經225指數收盤下跌259.81點或0.83%，為30999.55點，盤中一度跌到30974點。東證一部指數跌16.84點或0.75%，為2238.81點。

在225個成分股當中，有175檔下跌，48檔上漲。

日經波動指數JNIV飆升到2387點，為10月28日以來最高。

野村策略師Maki Sawada說，對於中東情勢可能惡化的擔憂，將繼續給予日本股市壓力。

然而由於外交的努力，已經有物資被運送到加薩地區；哈瑪斯也釋放了兩名美國人質，並且燃起其他人獲釋的希望。

原油價格從高點回落，使得礦業股成為周一表現最差的類股。

太平洋金屬(Pacific Metals)大跌4.8%；煉油廠ENEOS也跌3.0%。

在東證交易所的33項類股中，油氣股跌2.79%最多，其次是礦業股跌2.48%，之後是鋼鐵股跌2.22%。

追蹤美國同業表現，晶片相關股票表現遜於大盤。數據顯示美國長期國債殖利率處於近16年新高，削弱了成長型股票。

愛德萬測試(Advantest)跌2.98%；瑞薩電子也跌2.69%。