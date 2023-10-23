周一南韓KOSPI指數收盤跌17.98點或0.76%，為2357.02點，為連三跌。交易量為適中的3.87億股和6.9兆韓元(約51億美元)。
Daishin證券分析師Lee Kyoung-min說，沒有特定的上升動能，對投資者來說，不利的環境一直持續著，包括中東地緣政治風險和債券殖利率的壓力。
上周五美股三大指數全數下跌，10年期國債殖利率幾乎觸及5%重要關卡。
三星電子下跌0.58%，至6.84萬韓元；SK海力士也跌1.74%，至12.4萬韓元。
隨著股票市場流通量增加，金融股下跌。
韓國國民銀行金融集團暴跌逾2.8%，至5.52萬韓元；新韓金融集團下跌2.36%，為3.51萬韓元；韓亞金融集團下跌2.53%，至4.23萬韓元。
IT類股下跌。網路營運商Naver跌1%。行動通訊商Kakao跌2.82%；此前該公司高層涉嫌捲入一起疑似股票操控案。
韓元下跌，收在1353.7韓元兌1美元。
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