今（23）日中午台北市東新街與南港路口發生一起離譜車禍，有民眾目擊一輛舊款CRV休旅車疑因未注意路況，在路口追撞一輛要價520萬被稱為「行動豪宅豪」的Lexus LM商務車，雙方駕駛下車查看撞擊的情形，Lexus LM的駕駛則忙著打電話請人來處理，沒想到這時候CRV駕駛又坐回車上先倒車，Lexus LM的駕駛想要阻止，CRV突然暴衝，猛撞Lexus LM，Lexus駕駛當場傻眼，立即協助將CRV熄火，整個過程被後方行車紀錄器拍下。並PO網，網友留言「反正都要賠了多撞一下」。

這起車禍整個過程被傳到臉書「爆料公社二社」，網友直呼：「反正都要賠了多撞一下」、「誇張！」、「遇到狠角色⋯」、「阿北覺得錢太多 想多賠一點」、「CR-V可能不知道前面那台有多貴」、「都要賠了，乾脆攏候企啦」、「太輕不能出險嗎？」「這一次有得賠了！」。

警方表示，CRV休旅車駕駛69歲魏男於南港路三段東往西，前車頭撞擊前方停等紅燈43歲邱男駕駛的商務車後車尾而肇事後，雙方下車欲查看兩車車損，魏男上車將車輛倒車後因檔位操控不當前車頭再次撞及商務車後車尾第二次肇事，雙方駕駛未受傷，另經警方觀察雙方未有飲酒情形。