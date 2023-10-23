高雄榮總成立住宿長照機構23日舉辦啟用典禮，高榮院長林曜祥（右2）、退輔會主委馮世寬（中）、衛福部長照司長祝健芳（右3）、高雄市長陳其邁（左3）等貴賓皆出席。（任義宇攝）

高榮住宿長照機構擁有洗澡機搭配懸吊式軌道，方便行動不便住民洗澡。（任義宇攝）

高榮住宿長照機構配有智慧型服務機器人「aeo」，能協助進行環境消毒、關懷住民等，分攤照護工作。（任義宇攝）

高雄榮民總醫院成立住宿長照機構，今天舉辦啟用典禮，共有178床位，享有榮總醫學中心等級一條龍服務，還擁智慧型服務設施、洗澡機等服務，提供長者最完善照顧。

啟用典禮中，包含高榮院長林曜祥、退輔會主委馮世寬、衛福部長照司長祝健芳、高雄市長陳其邁等貴賓皆出席。林曜祥表示，高榮附設住宿長照位於健康照護大樓3樓到7樓空間，共可提供包含單人房、雙人房、四人房等房型，收費每人每月5萬元起，共有178床住宿空間。

林曜祥進一步說明，住宿長照內除擁有寬敞空間，還導入智慧型服務設施，如聊天機器人、服務型機器人、洗澡機等，結合榮總完整醫療資源，能成為長者住宿首選，目前為試營運階段已招收30位住民，預計在半年內陸續達到預定服務量能，提供長者最優質照顧。

機構工作人員介紹，機構內設施寬敞且隱私性高，即使是4人房也都擁有獨立隔間，擁有多處交誼廳、餐廳等空間，還有洗澡機並配有懸吊式軌道供行動不便住民使用，還有智慧型聊天機器人，以及「aeo」服務型機器人提供消毒服務，未來還能分擔住民日常關懷、物品運送等服務，減輕人力負擔。

陳其邁表示，來到榮總「像回到老家一樣」，透露高雄曾經想在市立醫院嘗試結合長照服務未果，卻被高榮搶先「要檢討一下」，也說雖然政府已有成立各式長照機構，但缺少與醫療單位一條龍整合，高榮結合醫學中心資源，能打造全台最好的長照機構。

馮世寬則說，退輔會有龐大榮民和榮眷要照顧，也擁有龐大榮家照顧體系，其中已有1028位百歲榮民，豐富照顧經驗結合榮總醫療體系，能成為全國長照機構新典範。