國民黨高市議員陳麗娜今（23）日質詢時指出，高雄流浪犬絕育速度趕不上生育，多年來只降8％，且因現行2座動物收容所空間不足，多數絕育後都要野放，因此盼催生第3座動物收容所。對此，高市府動保處坦言，礙於土地、資金等問題有難度，目前未有擴增計畫。

陳麗娜表示，政府施行誘捕、絕育、疫苗、回置的TNVR友善深耕計畫，但根據農業部委託成功大學調查結果顯示，高雄市109年度遊蕩犬數量約1萬7271隻，111年降為1萬5812隻，減少近1500犬隻，降幅只有8％。

陳麗娜認為，這個成績與民眾的期待有相當大的落差，導致市民安全和生態都遭到威脅，她舉例壽山就是重災區，有國小學生因流浪犬帶來的跳蚤被全身咬成紅豆冰，各地流浪犬更威脅到獼猴、白鼻心、穿山甲、山羌等動物，造成生態遭到破壞。

陳麗娜進一步提到，農業局今年預計絕育數量7000隻，但收容空間不足，多數都要回置野放，這樣絕育力道不足、回置數量太多，狀況令人憂心；農業局有2個流浪犬收容所，加總收容量才1000隻左右，空間嚴重不足，質疑動保處第3收容所有何困難與對策。

陳麗娜表示，官方2個收容所、民間加起來收容數還不到3000隻，空間吃緊，因此她疾呼農業局能加強TNVR實施力道，讓流浪犬隻數量在2、3年內大幅下降，同時要大力宣傳民眾不要棄養，這可能會是比較好的方式。

對此，農業局動保處長葉坤松坦言，動物收容所要考慮土地、資金、居民溝通問題，實施起來有困難，現階段未有增建收容所計畫，正在結合民間資源來做收容。同時也與動保團體、農夫果園合作專案，如此一來可額外增加1500隻收容量能。