黃男酒後騎重機肇事，倒楣的張姓老翁遭波及。（中和警分局提供）

23歲黃姓男子22日晚間酒後騎乘大型重機載余姓女友出門，行經中和景新街，不慎撞上林姓騎士機車，2車倒地滑行，還波及路邊店家的8旬張姓老翁，4人分別送醫，還好僅擦挫傷，並無生命危險．警方酒測發現，黃男酒測值達0.22毫克，訊後將依公共危險罪送辦。

警方指出，昨晚11時，黃男喝了2瓶啤酒，騎重機載女友出門，疑因不勝酒力，途中撞上林男機車，2車倒地滑行，無辜的張姓老翁正在路邊收拾貨物，根本來不及閃躲，直接被機車擊落。

警方說，黃男全身擦挫傷、余女右手骨折，林男全身多處擦挫傷，倒楣的張翁則臉部多處擦挫傷，4人意識清醒，分別被送往醫院急救。

經警方酒測，黃男酒測值為0.22mg／l，將依公共危險罪函送新北地檢署偵辦，林男則未酒駕，警方已調閱監視器及林男提供行車記錄器畫面，釐清還原事故發生經過。

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