產業分析師表示，iPhone 15這次在中國大陸的銷售量不如前一代的iPhone 14。調研單位Counterpoint Research上周統計，iPhone 15上市後17天內，在中國大陸的業績較iPhone 14減少4.5%。

在中國大陸的市場，蘋果有時會允許當地合作的供應商祭出折扣戰，以刺激買氣。但消費者在目前經濟趨緩下看緊荷包，中國大陸電子商務平台要讓買家覺得物超所值，故即將到來的一年一度雙十一購物節，各商家的重點就是打折。

路透社指出，拼多多網站上可以用6,098人民幣，買到128GB型的iPhone 15 Plus，比蘋果的官方價格6,999人民幣，要便宜901人民幣。另外，512GB的iPhone 15 Pro Max，在蘋果商店賣11,999人民幣，但在阿里巴巴電商平台淘寶網，10,698人民幣就可帶回家，整整要少1301人民幣。