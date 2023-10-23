立法院財政委員會23日南下屏東考察「高屏第二快速道路、高捷延伸屏東大寮段」中央預算執行情形，針對高雄捷運大寮屏東線未列入最優先路線，屏東縣議員李世斌痛批，談了20年仍在紙上談兵階段，著實令人失望。

李世斌強調，高雄捷運延伸屏東是交通建設的重中之重，他當選第一屆議員時就聽聞捷運要延伸至屏東市，連站點、土地徵收等議題都討論得沸沸揚揚，市民也引頸期盼，但他已連任6屆，談了20年、還在紙上談兵，尚未進入可行性評估，實在讓人失望。

縣議員方一祥也認為，屏東市加上鄰近鄉鎮超過30萬人口，卻沒有快速道路、捷運可用，只能仰賴高屏大橋，而目前屏東爭取台積電，水電具足，最缺乏的就是交通，所以一定要縮短高屏第二快速道路期程，將高捷大寮屏東延伸線納入最優先路線。

縣議員梁育慈直言，高屏第二快速道路期程太久，地方無法接受，而高雄捷運建議應考量人口數、通勤與產業需求，同步將大寮屏東線列為最優先路線，進入可行性研究，早日完成以帶動沿線產業發展。

立委鍾佳濱表示，將向交通部爭取高捷大寮屏東線可行性評估經費，已規畫好的高屏第二快速道路等路網，也會要求加速推動。