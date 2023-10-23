渡邊直美生日驚喜收到壽桃。（華映娛樂提供）

日本紅星渡邊直美宣布主演台灣喜劇電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，日前在台北霞海城隍廟舉行開鏡儀式，隨即上山拍攝。23日正好是渡邊直美36歲生日，劇組貼心在中午端出壽桃給她驚喜，讓她第一次站在「荒郊野外」過生日。

同片演員也輪番獻上好禮，劉以豪送了能在山上禦寒的台灣名產金門高梁，黃瀞怡（小薰）很有誠意附上全日文手寫卡片，蘇達都送吃的，撒基努則獻上一整組好神公仔，讓她每個都驚嘆：「好厲害！」

導演蘇達今天中午趁演員排戲時，故意打斷給出新指令，渡邊直美和劉以豪、小薰、撒基努認真聽講時，監製之一簡學彬突然端出大壽桃，眾人齊唱生日快樂歌，讓渡邊直美十分驚喜笑得合不攏嘴，頻頻道謝，並誇讚壽桃好可愛。蘇達事後致詞說，謝謝渡邊直美來到這「非常非常遠的荒郊野外」參與演出，希望讓電影會更成功！

蘇達送上大禮包，包括巧克力禮盒、2大包牛肉乾以及巨型包裝的鱈魚香絲，都是吃的；小薰送的禮物附上很有誠意用全日文寫的卡片，劉以豪送了金門高梁和原住民頭飾；撒基努獻上一整組好神公仔，以及原住民陶器。

渡邊直美說：「以為導演要講戲，沒想到突然拿出壽桃，大家開始唱歌，很驚喜、很開心！以前來台灣都是夏天，所以是頭一次在台灣過生日，36歲了，許願珍惜自己的健康狀況，也要更珍惜身邊的人。」近2周的拍攝時光，她和劇組雖然都在偏僻的高山上，但從她的IG限動可以發現，除了欣賞台灣高山美景，她和演員劇組們也相處融洽，大夥常用中、英、日語加上肢體語言比手畫腳，每天都笑得很開心。