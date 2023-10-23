冠南生物科技公司此次外銷日本的商品有鳳梨、芒果原型冰棒、果泥、全果等。（張毓翎攝）

冠南生物科技公司共計3.4噸鮮果商品23日封櫃啟運，台南市長黃偉哲（左五）、立委郭國文（左四）受邀見證。（張毓翎攝）

台南市政府今年初邀集轄內業者參加日本東京國際食品展參展，經台日雙方密集洽談、產品送驗等作業，再度促成本市鮮果加工廠－冠南生物科技公司，將鳳梨、芒果原型冰棒、果泥、全果等產品共計3.4噸外銷至日本，23日封櫃啟運，台南市長黃偉哲、立委郭國文受邀見證。

冠南生物科技公司董事長黃榮裕表示，今年3月獲得市府邀請一同前往日本參展，展期期間受到日本商社的喜愛及保持高度興趣，丸久超市持續與本公司密切聯繫，採購了18項冷凍水果加工產品，18項產品僅花費約3個月時間就通過日本食品檢驗分析。

黃偉哲表示，日本市場對產品的檢驗一向十分嚴格，感謝南市農民辛苦栽種，加上冠南生物科技的冷凍技術，讓產品順利上架日本市場，日本消費能力高，未來冠南出產之冷凍水果將持續每月2個貨櫃銷往日本，產值上看億元，他也最後感謝立委郭國文協助居中牽線，幫忙台南農產品外銷。

市府農業局長李建裕說，市府組團參加日本東京食品展行之有年，以往採被動方式洽談，由買主主動向攤商洽商，近年改採主動方式出擊，由市府帶著台南多家農企業、農漁會出訪並安排多家商社洽商，協助雙方促成商機。

農業局說，急速冷凍生鮮全果、原型冰、果泥、果丁，不但可保留鮮果風味，低溫運送過程中不容易造成折損，更耐儲運；此次外銷日本的商品有鳳梨、芒果原型冰棒、果泥、全果等，會以冷凍鮮果加工品型式銷往日本超市、烘焙業市場。