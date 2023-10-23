竹北市耀群科技21日舉辦員工旅遊，遊覽車在國3雲林斗六路段發生4死22傷車禍，董事長李嘉浩23日發公開聲明，指21日是沉重的日子，在原本期待已久的員工旅遊中發生車禍事故而造成憾事，對於這場悲劇感到無比的痛心和難過。感謝各位在第一時間對這起事故的關心和幫助，在這個艱難的時刻，來自各界的慰問、關懷和溫暖祝福，給予我們很大的力量和勇氣。

李嘉浩表示，將盡企業最大責任，竭力協助受傷員工及家屬的照顧事宜，並積極與相關單位合作，調查事故原因，以確保受難者、罹難者及家屬的公平與正義。

同時，也藉此機會感謝媒體朋友們的平衡報導，更希望在報導事故的過程中能尊重個人隱私，給予受難者、罹難者及家屬們足夠的空間和尊重，讓他們的心靈得以平復。

李嘉浩指這段時間對該公司和每位員工來說都是極大的考驗，但相信凝聚在一起的力量能夠讓我們共同度過這個困難時刻。我們會以積極的態度，帶著大家的祈禱與關懷，共同努力修整傷痛、走出陰霾。他代表耀群科技全體成員，再次衷心地感謝關懷。願逝者安息，受傷者早日康復。