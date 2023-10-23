在過去年代，結婚時多數的長輩沒穿過新娘禮服與西裝，甚至沒拍過一張結婚照片；在22日重陽節前一天，嘉義縣水上鄉南靖社區發展協會舉辦一場別開生面的敬老活動，請長輩披婚紗、穿禮服拍照、辦婚禮，在嘉義縣長翁章梁的祝福下，重溫當初新婚的幸福感，水上鄉長林緗亭等多位民代貴賓也到場獻上祝福，長輩臉上洋溢著笑容，「新人們」的親友團共襄盛舉，場面溫馨、熱鬧。

長輩們在嘉義縣長翁章梁的祝福下，重溫當初新婚的幸福感（圖片來源：嘉義縣社會局提供）

翁章梁說，嘉義縣有許多長輩篳路藍縷、胼手胝足，只為了家庭打拼，今天特別來到這裡恭喜每對阿公阿嬤一圓婚紗夢，相互扶持的夫妻相處之情，平凡中見幸福，令人動容；這場遲來的婚禮讓人特別感動，對阿公阿嬤而言，更是意義非凡，謝謝社區促成此活動，帶給大家滿滿的幸福與滿足。

93歲的羅茂柱(前右二)與他90歲的妻子羅楊盆(前左二)換上充滿喜氣的大紅色的禮服套裝，攜手走上紅毯（圖片來源：嘉義縣社會局提供）

今日婚禮中，最年長的新人是93歲的羅茂柱與他90歲的妻子羅楊盆，兩人結婚已70年，今日共同換上充滿喜氣的大紅色的禮服套裝，攜手走上紅毯，甜蜜、溫馨的感情羨煞眾人。浪漫的氛圍中，共同走過青春歲月的銀髮夫妻們，披上婚紗踏上紅毯，在翁縣長與親友的見證下再次許下愛的誓言，以及感恩奉茶的孝親儀式，過程中，阿公阿嬤的互動甜蜜有愛，溫馨感人。

攜手走過青春歲月的銀髮夫妻們。（圖片來源：嘉義縣社會局提供）

嘉義縣社會局長張翠瑤表示，嘉義縣積極推動福利社區化計畫，希望透過社區發掘需求，再經由嘉義縣育成中心輔導，培養社區有能力向公部門提案，針對社區的需求，向不同的局處、甚至至中央部會，提出計畫，為社區發展注進更多活力，期待未來有更多有意願做社區服務的幹部，加入幸福社區的行列。