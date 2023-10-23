大陸影后章子怡2015年與歌手汪峰結婚，生下一子一女，今(23)日突被狗仔爆秘密離婚，兩人稍早分別透過微博回應此事，陸網也曝光兩人超狂投資版圖。

章子怡和汪峰在商業界的影響力不容小覷，據大陸天眼查顯示，章子怡名下擁有有23家企業，其中有13家仍繼續營運，並在超過80家公司中擁有間接股份，主要領域為務服務、科技推廣；汪峰有20家企業，13家仍在營運，還間接持股企業超過80家，業務觸及互聯網領域、商務服務、文化藝術等。兩人結婚以來，僅共同投資了一家公司名為「藍山竹（北京）文化傳媒有限公司」，該公司成立於2014年，兩人分別持有50%的股份。外傳兩人有35億人民幣（約154億元台幣）財產共同分割。

章子怡與汪峰分別在個人微博發出聲明，證實離婚。（圖／翻攝自章子怡、汪峰微博）

章子怡與汪峰稍早分別在個人微博發出聲明，證實離婚消息「歷經八年婚姻的我們經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係，未來將以親人身份共同撫養，陪伴孩子成長」。