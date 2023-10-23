美國之音（VOA）22日報導，以色列與盤據加薩走廊的好戰組織哈瑪斯衝突加劇之際，共軍6艘戰艦十分罕見地出沒中東地區，包括2艘飛彈驅逐艦、2艘飛彈護衛艦和2艘綜合補給艦。

報導說，哈瑪斯（Hamas）向以色列發動大規模襲擊後，美國防範衝突擴大向中東地區派遣2個航艦戰鬥群、1艘兩棲攻擊艦，以及1艘指揮艦。

與此同時，共軍艦艇與美國海軍艦艇同時出現在一個瀕臨戰區的海域，引發關注。

據香港南華早報（SCMP）及中國官媒報導，共軍部署在中東的6艘戰艦，包括隸屬東部戰區的淄博號052D飛彈驅逐艦、荊州號飛彈護衛艦和千島湖號綜合補給艦。

其他3艘分別是隸屬於北部戰區的烏魯木齊號052D型飛彈驅逐艦、臨沂號飛彈護衛艦，還有東平湖號綜合補給艦。

前3艘也是中共解放軍第44批特別護航編隊，曾於6個月前在亞丁灣執行護航任務；後3艘則是解放軍第45批在亞丁灣執行護航的特別編隊。兩支護航編隊在中東地區換防，並造訪若干中東國家。

第44批執行護航任務的特別編隊自今年5月起在亞丁灣護航，上週曾造訪阿曼數天，並與阿曼海軍聯合演習。

官媒新華社說，中國海軍編隊訪阿曼期間，指揮官會晤阿曼軍方，並參訪阿曼的軍事設施，兩國海軍士兵互相登艦參觀，還打了一場籃球友誼賽。

南早報導說，這支海軍特別編隊19日離開阿曼後，前往科威特舒韋赫港（Shuwaikh）訪問5天，並說本月稍早，已由第45批護航編隊接手在亞丁灣的護航任務。

新華社說，第45批護航編隊的臨沂艦曾護航巴拿馬貨輪駛往沒有透露地名的地點；而淄博號飛彈驅逐艦則是2020年1月服役後首次駛向亞丁灣；另一艘於2018年服役的烏魯木齊艦，2年前即曾執行護航。

報導指出，共軍052D飛彈驅逐艦戰力十分強悍，艦上配備與美國海軍神盾（Aegis）雷達相當的先進電戰設備，以及64管飛彈垂直發射器。

分析人士指出，6艘中國海軍艦艇同時在中東地區集結相當罕見，目前除了美中在中東部署多艘海軍艦艇外，英德法在內的數個國家也陸續派軍機或民航機，從以色列撤僑。

中國政府中東問題特使翟雋參加在埃及召開的巴勒斯坦問題高峰會期間受訪指出，目前巴勒斯坦情況危急，衝突造成數萬人傷亡，數十萬人流離失所，對衝突進一步擴大的前景深感憂慮。