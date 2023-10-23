流感來勢洶洶，南投縣目前已經有16例流感併發重症患者，其中2例死亡，2者今年都尚未接種流感疫苗，衛生局長陳南松23日呼籲，符合公費流感疫苗師條件的長者與幼童、學生，應盡速完成疫苗接種，保護自己也保護家人。

衛生局長陳南松指出，今年中央配發給南投縣流感疫苗共有13萬7千劑，該縣自10月2日起在各醫療院所施打公費流感疫苗至今，統計已經有6萬5399人完成疫苗接種，接種率達47.7％，距離施打疫苗讓群體免疫的70％以上接種目標還要再加把勁。

陳南松表示，每年秋冬原本就是流感好發季節，加上疫情解封後，很多民眾拿下口罩，導致呼吸道病毒散播嚴重，南投縣就因此出現2個長者因為感染流感併發重症死亡。

南投縣今年首例因流感病發死亡個案是名84歲女性，去年10月5日曾接種流感疫苗，有高血壓、糖尿病、心臟病、腎臟病等慢性病史，但今年流感尚未開始接種前，她就在今年6月18日發病，還來不及接種今年流感疫苗，就在7月30日因流感併發重症不幸死亡。

另一個流感併發重症死亡個案是69歲男性，不曾接種過流感疫苗，有高血壓等慢性病史，今年9月29日因高燒不退、畏寒等症狀就醫，10月6日併發重症不治。

陳南松表示，流感初期症狀就像一般感冒，主要症狀包括全身無力、頭痛、發燒、咳嗽等，康復期約1～2週，因流感病毒容易併發肺炎、腦炎、心肌炎等重症，提醒只要出現流感3大症狀「1燒（發燒）」、「2痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「3疲倦」就須警覺可能感染流感，萬一出現呼吸困難、急促、發紺等危險症狀，要儘速就醫並配合醫囑服藥，以免錯過黃金治療期。

「符合公費流感疫苗民眾盡速施打，保護自己也保護家人。」衛生局預告，11月1日起公費流感疫苗對象將從現行65歲以上的年齡層，下修到50歲以上的民眾，呼籲屆時符合施打條件的民眾踴躍前往施打。