證交所統計，外資上周在集中市場賣超492.84億元，賣超長榮航（2618）8.41萬張最多，另買超聯電（2303）7.59萬張最多；累計今年至上周五止，共賣超480.42億元，加計今（23）日再賣超136.75億元，合計今年來外資賣超台股已達617.17億元。

證交所統計，外資上周在集中市場賣超492.84億元，另統計自112年年初至10月20日止，外資累計賣超為480.42億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆8,953.08億元，占全體上市股票市值的40.37％，周市值減少3,115.99億元。

就個股買賣方面，外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：聯電買超75,945張、緯創買超47,839張、誠美材買超26,930張；賣超最多的前三檔上市股為：長榮航賣超84,096張、台泥賣超83,061張、中鋼賣超57,779張。