大陸歌手汪峰從小學習音樂，90年代起開始玩搖滾樂，在華語樂壇佔有一席之地，他2015年和國際影星章子怡結婚，近年來兩人不時在節目中曬恩愛，不料23日突傳出離婚消息，兩人也各自在微博證實已經離婚，引發大眾譁然，網友們起底汪峰結婚3次離婚3次，前妻們的身分也遭討論。

汪峰2003年和第一任妻子齊丹結婚，女方曾是四川地方電視台主持人，兩人是在演出時認識，雙方一見鍾情，交往5年後在北京祕密結婚，但婚後不到半年就離婚，齊丹在此之後也退出演藝圈，沒有再從事螢光幕前的工作。2004年汪峰遇到小16歲超模葛薈婕，兩人交往隔年未婚生女，不久後分手女兒「小蘋果」由汪峰撫養，但葛薈婕似乎無法接觸女兒，因此對汪峰頗有怨言，時常發表攻擊汪峰人品的言論。汪峰與第二任妻子康作如於2010年結婚，女方誕下女兒8個月就被汪峰提離婚，婚姻只維持了3年，不過她曾發表聲明指汪峰婚內與多名女性保持男女關係，離婚後女兒由康作如撫養，由於康作如並非圈內人，離婚後也相當低調，近年沒有再傳出她的消息。

汪峰的第三任妻子就是國際影星章子怡，汪峰與章子怡是在聚會中認識，章子怡父母很介意汪峰曾離婚還有女兒，怕章子怡嫁過去會受委屈因此十分反對，後來章子怡不顧父母意見執意嫁人，導致與父母關係一度緊張；她與汪峰結婚8年，大眾從一開始的不看好到認可，不料現今黯然離婚，令許多網友感到驚訝。