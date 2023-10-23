新北市勞工局23日舉辦「新北市身心障礙就業促進成果展暨表揚活動」，勞工局長陳瑞嘉頒獎表揚進用身障員工績優單位、友善進用企業計54個獎項，勞工局感謝獲獎的個人及團體，協助身障者能夠順利進入職場發揮長才，其中東光凡而公司30年共聘用89位身障作業員，其中5位重度身障，獲選支持性就業服務績優單位。

位於淡水的金屬鑄造東光凡而工業股份有限公司今年一舉獲得進用績優獎及友善企業獎，該公司30年聘用89位身障作業員，擔任產品組裝線、設備維護與清洗藥劑調配方面等工作內容，其中5位重度身障，身障員工穩定任職超過15年以上。

東光凡而公司指出，其實身心障礙同仁努力起來工作成果甚至可能比一般人更好、更細心，透過優化公司溝通及教學流程，並視學習狀況隨時調整職務，協助身障員工更快適應職場環境、樂於工作。

而新北市慈泰庇護工場就服員及場長，因積極營造場內庇護員工的向心力，獲選庇護性就業服務績優單位。喜憨兒基金會及唐氏症基金會則因為良好的營運管理及專業服務，獲選支持性就業服務績優單位。

獲選績優職重人員的王伊云，在身障職重服務領域已逾6年，目前擔任新北市身心障礙者職業重建服務中心（新店區） 個案管理員，除協助服務對象穩定就業，為了提供個案更溝通無礙的服務，主動學習手語翻譯，精進自身各項專業能力，運用創新「視覺化圖像計畫卡」提供服務，以利協助個案媒合適合的職缺，迄今已協助115位身障朋友穩定就業。

勞工局指出，本次獲選優良視障按摩院第一名的左右手養生會館負責人為讓視障按摩師有穩定收入，定期舉辦在職訓練，提升按摩技術與服務品質，讓來店的民眾能透過按摩舒壓解放身心疲憊，在本次優良視障按摩院選拔活動中，經評審整體綜合評分後，獲得第一名的佳績。