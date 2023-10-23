台鐵平交道死傷事故 板橋-樹林雙向列車延誤 16:492023/10/23 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵平交道發生死傷事故。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵官網顯示，受1211次平交道死傷事故影響，自16:06起板橋=樹林間上、下行各次列車皆有延誤，預估晚間18:00恢復。 臉書粉專「合鐵事故通報平台」則指出，板橋車站 = 樹林車站間人員闖越軌道導致撞擊，各次列車均有所延遲。 明年元旦台鐵公司化 若調整票價區間車擬漲逾3成 乾杯雙品牌進駐板橋告捷 捐百組物資回饋社會 板橋粗心媽顧滑手機「嬰兒車直衝馬路」 驚險畫面曝光 #台鐵 #平交道 #死傷事故 #板橋 #樹林 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵E500電力機車10／28亮相 5款主力車種同框展示 10:552023/10/21 生活 東部幹線增4成新自強號班次 太魯閣號、普悠瑪號跑離峰 11:112023/10/19 生活 台鐵列車長太天兵 竟穿短褲上班 下場慘了 08:172023/10/19 生活 酒駕撞太魯閣號「2個月未修好」 台鐵擬求償2400萬元 18:292023/10/18 生活 新北青創「板橋藝術基地」新開幕 公有宿舍老宅轉為府中藝術據點 18:162023/10/18 生活 新北群募計畫 13組團隊輔導產品搶先體驗 16:492023/10/22 生活 台鐵公司化宜蘭區將裁撤 局長首場說明會信心喊話 15:272023/10/23 生活 板橋兇殺1臟器外露慘死1命危 詭異！報案男見警就落跑 14:452023/10/21 社會 王國材實勘驚呼太危險 花蓮稻香平交道11月發包改善 16:002023/10/19 生活 台鐵公司化首屆勞工董事 涉嫌性騷仍當選 18:032023/10/19 生活 公司化在即！前交通部長：台鐵最高層應主動挽留資深員工 11:592023/10/23 生活 台鐵首任董總原班人馬 台鐵產工嗆：對事故犧牲者最大諷刺 21:172023/10/19 生活 公園巧遇好友敘舊 他剛買完「這東西」就被抓 16:112023/10/20 社會 普悠瑪事故明天將滿5年 死者家屬續追真相曝3大謊言 12:512023/10/20 生活 疑這壞東西爆殺機 新北1死1命危！警：報案落跑男只是倒霉鬼 00:342023/10/22 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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