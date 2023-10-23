台鐵官網顯示，受1211次平交道死傷事故影響，自16:06起板橋=樹林間上、下行各次列車皆有延誤，預估晚間18:00恢復。

臉書粉專「合鐵事故通報平台」則指出，板橋車站 = 樹林車站間人員闖越軌道導致撞擊，各次列車均有所延遲。