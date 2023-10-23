新北市學齡前特教教師高達8成以上的教師未具教師資格。新北市議員李倩萍質疑會造成教育品質不好。新北市教育局長張明文回應，會針對每年教甄積極開缺，並搭配公費生培訓。

李倩萍指出，學前特教代理、代課教師，以統計數據來看，去年學前特教代理教師共44名，但特教合格教師僅2名，連一般合格的教師都僅有3名，高達88.63％教師是不具教師資格的代課、代理教師。

李倩萍說，今年稍微改善，代理教師達到51名，其中5名為符合特教合格的教師，4名為符合一般合格的教師，不具教師資格者仍高達82.35％。

李倩萍認為，學齡前孩童敏感，特教又有黃金期，若因代理、代課教師流動率高，「老師都還沒跟學童熟悉、建立情感，就又需要離開了」，恐怕會造成教育品質滑落，盼教育局能改善，不要為了省下聘用正式教師的預算，造成孩子受教權受影響。

張明文回應，目前整個國家在學前特教，就與國中小報名教師資格人數差很多，會積極針對每年教甄部分積極開缺，「若培育不來就搭配公費生」，將會具體改善的數據給議員。