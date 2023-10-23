台中65歲何姓男子患有罹癌，聽信偏方多次到某家中藥行，花費480萬購買並服用「犀牛角粉」，但仍在今年4月病逝，家屬控訴中藥行謀取暴利，警方近日追查也依法將業者送辦。對此，中醫師表示，犀牛粉已禁用多年，醫界也未有驗證任何藥材可治療癌症，呼籲民眾有病症，應找合格醫療院所、醫師求助。

苗栗縣中醫師公會理事長、中醫師古濱源表示，犀牛角粉是很早期坊間中藥房會使用到的藥材，主要用途是清熱、涼血，比如出血性中風患者，或是有吐血、流鼻血、發燒等症狀，並無法治癒癌症，且目前不論中西醫，都沒有藥物可根治癌症。

他說，犀牛角粉屬於寒性藥材，若是患者服用過多，反而可能改變身體體質，也可能造成身體免疫力降低，導致反效果，且犀牛角粉因為保育問題，已經禁用多年，早期中藥房若有留存，也要向公部門提報並且列管登記不得使用，若坊間還有提供患者使用，都屬於違法使用。

古濱源提到， 民眾如果有身體不適情況，建議還是要尋求合格的中醫師、醫療院所協助，切勿聽信坊間偏方，以免花大錢又傷身，反而得不償失。