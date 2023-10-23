（婦聯會提供）

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中華民國婦女聯合會創會主任委員蔣夫人宋美齡女士今（23）日逝世20週年，一場莊嚴肅穆的追思禮拜，吸引了許許多多的仰慕感恩者，齊聚一堂，表達沉鬱的哀思。

追思禮拜於上午十時在台北市美齡樓八樓大禮堂舉行，現場裝飾純淨白花，哀思音樂瀰漫，顯現一片安詳，蔣夫人的親人、僚屬、故舊與受她恩惠的人三百多人擠進禮堂，滿滿思慕的人潮。

追思禮拜由婦聯會主任委員雷倩主持，她說，蔣夫人為國家、為人民做了許許多多的事，現在還有人謊言輕侮她，我們絕不容許有心人士汙衊她。

她說，為紀念蔣夫人的逝世20週年，婦聯會出版了「佳美的腳蹤：蔣夫人與她的時代」，主要是照片集，記錄她美好與有意義的人生。

蔣公與夫人伉儷情深，蔣公於1955年與家人中秋賞月時吟詩「天地山河靜，身心日月明」，可以看出蔣公夫婦的心理寧靜，情深處家國一體。

宇宙光百人合唱團小詩班、台北愛樂管弦樂團等都在禮拜中獻詩、獻樂蔣夫人所喜愛的篇章，中華婦女祈禱會張培士女士讀經，李耀斌牧師證道，張茂松牧師禱告，曾紀鴻牧師祝福。

追思禮拜歷一個多小時結束。