快訊》台中父子爭吵持刀砍 兒遭破肚多處刀傷送醫 16:582023/10/23 中時新聞網 黃仲瑜 、中時、 潘虹恩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖、中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大里區，今天（23日）下午3時許，發生一對父子爭吵，父親持刀砍殺兒子的案件，警方初步了解，父子之間吵架，父親持水果刀砍殺兒子，刺傷兒子腹部，年約40歲的兒子隨後被送往醫院急救，暫時無生命危險，至於案件詳細原因及案情，還有待警方調查後釐清。 台中中興大排多具貓屍疑遭毒殺 網友炸鍋 台中男為毒飛車搶老婦1000元 3小時落網 台中離奇交通事故！ 大里自小客擦撞護欄犁田 駕駛人間蒸發 #爭吵 #水果刀 #父子 #台中市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中曬衣節天津路將封街3天 不塞車用路方案出爐 16:122023/10/18 生活 台中預售屋現6、7字頭已到天花板？信義房屋專家這麼說 14:042023/10/19 財經 一個眼神 他幫失蹤男接回斷了10年親情線 11:572023/10/17 社會 疫情緊張了 台中70歲男深居簡出登革熱快篩陽 21:522023/10/22 生活 獨》好迷惘！ 長者等嘸13價公費肺鏈 現階段只有23價疫苗 16:242023/10/23 生活 機場轉型城市綠肺 全台最大智慧公園美拍造景成IG夯點 07:002023/10/17 寶島 桃園男醋勁大發 持刀追砍前女友逃亡2天落網 14:162023/10/16 社會 台灣別插一腳了 台大教授揭拜登和納坦雅胡通話內幕：親同父子 07:502023/10/18 政治 全國老人運動會台中登場 讓長者走出房門得冠軍拿金牌 09:552023/10/20 體育 洗刷「全台最醜市旗」名聲 中市民代盼辦徵選 17:162023/10/18 生活 與業者共謀開不實吊銷單 台中第三分局遭查5警、7業者交保 09:562023/10/20 社會 男持百萬現金談投資超商前遭搶 苗縣警聯手中市警6小時逮人 09:192023/10/20 社會 來台搶劫70萬名錶逃逸 犯嫌出庭求返以色列為人民而戰遭拒 16:132023/10/16 社會 台南行風險高？ 中市本土登革熱過半有台南旅遊史 17:042023/10/18 生活 救命不能等！ 台中善心嬤攢373萬元積蓄 豪捐「移動急診室」 17:482023/10/17 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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