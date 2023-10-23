台中市大里區，今天（23日）下午3時許，發生一對父子爭吵，父親持刀砍殺兒子的案件，警方初步了解，父子之間吵架，父親持水果刀砍殺兒子，刺傷兒子腹部，年約40歲的兒子隨後被送往醫院急救，暫時無生命危險，至於案件詳細原因及案情，還有待警方調查後釐清。