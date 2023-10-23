大陸影后章子怡與歌手汪峰今（23）日中午突被狗仔「推理君江小宴」踢爆兩人已離婚，稍早雙方發文證實消息。不少網友表示不意外「曝章子怡汪峰原因」一詞更衝上微博熱搜，掀起討論。

在汪峰與章子怡爆出離婚消息後，有傳言是「捉姦在床」，有網友在微博留言處透露「男的亂搞嫩模被當場抓住，離婚也應該的」，大膽言論曝光引發眾人震驚，「曝章子怡汪峰原因」關鍵字直衝上熱搜。不過，稍早雙方已同步發出聲明，內容提到「我們曾攜手共度了一段美滿的婚姻」，且強調「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定」，兩人經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係。其中「分離不代表辜負或背叛」10字，似乎在間接否認「亂搞嫩模」傳聞。

汪峰離婚聲明內容強調「分離不代表辜負或背叛」。（翻攝自汪峰 微博）

章子怡與汪峰的婚姻早有不少網友表示不看好，如今離婚更有網友留言心疼章子怡「娶個天仙回去也在外偷腥」、「知道他們結婚的時候，我就知道這男的一定會離婚」、「章子怡要事業，要外貌有外貌，要流量有流量，要名氣有名氣，找啥樣的找不到，偏偏找個三手老男人，真的是虧了！」，引發熱議。