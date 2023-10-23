今年9月18日有名全身刺青的30歲黃姓男子，雙手持槍闖進新興區一處店面疑似在挑釁，被民眾拍下來在網路上流傳，警方獲報後立即組專案小組偵辦，鎖定對象後讓黃男走投無路下，持3把沒有殺傷力玩具槍主動投案，原來是在酒後脫序自覺好玩，將依涉嫌恐嚇等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

根據網路流傳影片，全身刺青男子，左手持短槍，右手持長槍，走路新興區一處店面，並有疑似挑釁行為。據了解，店面業者並無報案，由新興分局看到影片後主動偵查。

警方表示，影片一出立即組專案小組偵辦，並鎖定黃男涉有嫌疑，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，持續針對渠可能藏匿處所清查、親友查訪及阻斷奧援管道，黃男最終因走投無路，於10月18日主動到案，並查扣涉案玩具槍3把。

黃男供稱，當日飲酒後，因為好玩，就趁店家準備打烊之際，持玩具槍闖入並拍攝影片。警方警詢後依涉嫌恐嚇等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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