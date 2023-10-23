藍白合陷僵局，台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前透露自己與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜其實都有見過面。對此，資深媒體人王淺秋今（23）日就爆出內幕表示，「朱、柯、侯本周將舉辧聯合記者會」，包括立委席次最大化合作外，聯合政府也可有共識。

王淺秋23日在《觀點芹爆戰》節目中表示，對於2024藍白合作，「朱、柯、侯本周將舉辧聯合記者會，除立委席次最大化合作外，聯合政府看起來有譜可能也有共識，都將會在記者會上宣布」，至於2024要用民調或初選決定總統候選人，雖然侯辦目前還有意見，但在朱立倫的領導下，目前整體是往好的方向走，會有越來越大的空間合作。

而針對王淺秋所爆出的消息，侯辦人士則表示，目前沒聽說過相關訊息，同時柯辦發言人戴于文也強調，目前並沒有和朱立倫主席及侯友宜同台開記者會這規劃，但本週依然會按照進度召開政策記者會。

國民黨智庫執行長柯志恩則表示，兩邊主帥侯友宜與柯文哲本來在雙北市長期間就有溝通，他們都有電話跟line隨時都能對話，藍白合當然還有空間，每天局勢都在變化，柯也直言下周一二是關鍵，就是民眾黨講的期限。