21歲的李同學是一位大學生，在大二那年，熱愛戶外的他，卻變得足不出戶，學校人際關係一團糟。李同學的父母發現異狀，決定帶李同學就診，經醫師診療後，診斷為「雙極性情感疾患」，俗稱躁鬱症。李同學因為副作用決定停藥，病情卻又惡化，醫師提醒，一定要諮詢醫師才能做出最好決定。

李同學因藥物的副作用，讓他自行決定停藥。剛開始症狀也控制得很穩定，李同學自覺不吃藥也沒關係。直到數月後，症狀又開始出現，出現容易衝動、不停說話、睡眠時數減少。不安的李同學只能再次回到醫院，李同學告知醫師，他對於突如其來疾病的不安感，不知如何調適。

衛生福利部桃園醫院專科護理師黃瓊華表示，躁鬱症是一種周期性情緒過度高昂或低落的疾病，舊稱情感型精神病，是次於思覺失調症之第二常見精神疾病。患者發病的過程中，會出現「躁症」和「鬱症」兩種極端的情緒失調。躁症發作時會在一段時間內，持續出現異常高昂的、開闊的、或易怒的心情。鬱症病人在連續至少二星期內幾乎每天持續有憂鬱的、悲傷的、沮喪的或掉到谷底的情緒。一般人遇到正面或負面事件時雖然都會出現正常的情緒波動，但躁鬱症在發病時情緒會嚴重並持續的偏移，常沒有具體原因或外在事件結束後仍持續，造成生活功能的受損及病患心理的痛苦。

桃園醫院身心科醫師曹文沿指出，躁鬱症是一種生物因素明顯的情感疾患，病人常在季節交替與妊娠前後發病，但發病時往往被病人本身或親朋好友誤會為個人因素，產生汙名化。如何及早知道發病前兆以及維持規律用藥預防復發，為此類病人最重要的議題。目前除了口服藥物，尚有長效針劑，讓病人可以不用為了每天吃藥而困擾，且副作用少。若有相關需求，可到醫院身心科門診做進一步諮詢。

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