隨著以色列、加薩戰局緊張情勢升級，根據大陸《南華早報》報導，除了美軍在東地中海已部署2個航母打擊群，中國大陸解放軍也在該區域部署了6艘軍艦。中國大陸派出的中東問題特使翟雋22日表示，加薩形勢「十分嚴峻」，發生大規模地面衝突的風險「空前上升」，他重申「以巴和平的根本出路在於《兩國方案》」，並表態支持巴勒斯坦獨立建國。但以色列方則認為談方案目前不是時候，希望中方加強對哈瑪斯的譴責。

根據《南華早報》報導，中國大陸派往中東的軍艦包括淄博號052D型飛彈驅逐艦、荊州號護衛艦和千島湖號綜合補給艦，屬解放軍第44批護航編隊。其他3艘戰艦為烏魯木齊號052D型飛彈驅逐艦、臨滄號飛彈護衛艦及東平湖號綜合補給艦，是解放軍第45批在亞丁灣執行護航的特別編隊。

大陸海軍的行動引發國際關注，中國大陸駐美國大使館發言人劉鵬宇22日對此表示「中國人民解放軍海軍編隊啟航執行護航任務，正在對相關國家進行友好訪問。有關方面應尊重事實，停止無端炒作。」但據《印度時報》指出，中方這次的海軍部署可能與撤僑有關；今年4、5月蘇丹衝突時，大陸曾派出驅逐艦和補給艦自蘇丹撤離逾千人。不過目前中方未公佈任何撤離以色列計劃，而是建議大陸公民利用商業航班盡快離境。

翟雋強調，巴勒斯坦問題近年已偏離《兩國方案》，聯合國安理會決議更無法切實執行，損及解決巴勒斯坦問題的基礎。衡諸當前情況，應該在《兩國方案》基礎上重啟以巴和談，才是打破雙方衝突惡性循環的唯一現實出路。不但實現以巴和平共存，更實現阿拉伯和猶太兩民族和諧。

翟雋還說，目前巴勒斯坦情況危急，衝突造成數萬人傷亡、數十萬人流離失所，中方對衝突造成大量平民傷亡、人道情勢急劇惡化感到痛心，對衝突進一步擴大的前景深感憂慮。但以色列駐中國大陸大使館官員8日則曾表示，以色列把中國大陸視為朋友，當人們在街上被謀殺，現在不是呼籲兩國解決方案的時候，呼籲中國大陸應該對哈瑪斯集團做出「更強烈的譴責」。