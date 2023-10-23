以巴衝突進入第17天，加薩醫院太平間裡，愈來愈多孩童遺體的腿上、腹部被發現寫了他們的名字，原因是父母已做好孩子隨時可能罹難的心理準備，寫上名字好幫助認屍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加薩阿克薩烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）太平間裡，3名孩童遺體的褲管被拉起來，他們的腿上用黑色墨水寫上他們的名字。

阿克薩烈士醫院急診室主管阿爾馬斯里（Abdul Rahman Al Masri）表示，近來收到一些案例，父母在孩子的腿上、肚子上寫上孩子們的名字，因為這些父母擔心「可能發生任何事」，而沒有人能夠辨識出他們的孩子。

他說：「這代表他們覺得可能隨時被鎖定，因而受傷或罹難。」

📹| Children in #Gaza are now having their names written in their skin to simplify their identification in case they are killed in a an Israeli bombing . pic.twitter.com/lyytdmyFC6 — EHA News (@eha_news) October 21, 2023

阿克薩烈士醫院太平間主管表示，21至22日，醫院已接收超過200具遺體，他說醫院注意到許多父母在孩童的腿上寫名字，以便在空襲後能夠辨認他們的身份。

「這是加薩地區的新現象」，這名匿名主管說：「許多孩童失蹤了，許多送到這裡時顱骨都碎了，無法辨識他們，只有透過名字才能辨認身份。」

以巴互相轟炸十多天，加薩孩子們開始出現創傷症狀。（資料照／路透社）

另據英國《衛報》（The Guardian）報導，歷經十多日轟炸，加薩精神科醫師阿布·亨（Fadel Abu Heen）表示，當地巴勒斯坦孩子們開始出現「嚴重創傷症狀」，包括抽搐、尿床、恐懼、攻擊行為、不願離開父母身邊。

一名巴勒斯坦母親達布希（Tahreer Tabash）表示，她和6個孩子躲在學校裡，孩子們會哭鬧整晚，還會無意識地小便。

加薩走廊230萬人口中，有半數為孩童。

不僅如此，也有愈來愈多以色列孩童出現創傷症狀，以色列兒科協會（Israeli Paediatric Association）主席格羅斯曼（Zachi Grossman）表示，就醫的孩童中，高達90％出現焦慮症狀。