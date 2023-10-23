經過三天拚鬥之後，台南全運會七人制橄欖球賽23日落幕，桃園市以24比5擊敗基隆市奪冠，上屆衛冕失敗的台北市則在上午的四強賽不敵桃園市，下午29比0完封地主台南市，保住一面銅牌。

有別於十一人制橄欖球賽強調團隊默契，七人制橄欖球賽上下半場各7分鐘，比賽更加緊湊和刺激，也嚴格考驗著選手的體能調配。

台北市上屆在金牌戰敗給新北市而衛冕失敗，這次捲土重來，預賽3戰全勝以分組冠軍晉級四強，而新北市則在分組預賽出現主力球員被判兩次黃牌導致接連敗給基隆市和桃園市，無法闖進四強。

今日上午的四強賽台北市以5比14輸給桃園市，地主台南市10比22敗給基隆市，基隆市和桃園市取得爭冠資格，台北市與台南市整能搶銅。

陣容有多位杭州亞運國手的台北市隊，下午面對台南市隊，雙方實力有段懸殊差距，上半場4次達陣取得24比0絕對領先優勢；下半場再靠1次達陣鎖定勝利果實。

基隆市和桃園市繼分組預賽之後再次交手，預賽桃園市12比17飲恨敗給基隆市，但來到金牌戰桃園市發揮了強大戰力，全場壓著對手打，僅被基隆市達陣1次失掉5分，最終24比5輕鬆獲勝，拿下這面彌足珍貴的金牌。