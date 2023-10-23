民進黨台東縣總統立委聯合競選總部主委張甲長（左）送上菜頭給台東區域立委參選人賴坤成（右），喻意選情有好彩頭。（蕭嘉蕙攝）

民進黨台東區域立委參選人賴坤成與妻子蔡淑文罕見同框，打夫妻牌較勁意味濃厚。（蕭嘉蕙攝）

台灣綠色立委聯盟創會會長廖本煙（左）贈上包子，祝福民進黨台東區域立委參選人賴坤成「包中」。（蕭嘉蕙攝）

2024立委登記參選倒數1個月，初選落敗的民進黨現任台東區域立委劉櫂豪參選態勢趨明朗，為求團結勝選，台灣綠色立委聯盟18名卸任立委23日赴台東，為黨內提名參選人賴坤成站台助選，賴妻蔡淑文也首度同框幫夫，賴坤成直言，選戰今非昔比，「分裂的民進黨要對抗團結的國民黨」。

民進黨現任台東區域立委劉櫂豪挾 3連霸之姿，與前立委賴坤成競爭2024立委黨內初選，未料，民調結果顯示劉為37.23％，敗給賴的45.64％，而後，劉動作頻頻，包含對外稱「持續努力往前走」、懸掛政績看板等，雖始終未鬆口「參選」，但參選意圖如司馬昭之心，徒增選情變數。

前台東縣長陳建年表示，賴坤成是黨內正式提名的參選人，但還有劉櫂豪躍躍欲試，若不擺平，未來選情恐怕會複雜化，且應該得手的立委之位，恐生變數。

立委陳瑩則意有所指地說，賴坤成雖然穿拖鞋，看起來很荏懶，但總比穿西裝、皮鞋，但是說話不算話的人好。

台灣綠色立委聯盟創會會長廖本煙強調，台灣和民進黨當前最需要的就是團結，初選若是沒過，就不要再攪和了。

面對民進黨台東區域立委選戰鬧分裂，台灣綠色立委聯盟創會會長廖本煙昨日率18名卸任立委赴台東，為總統參選人賴清德、立委參選人賴坤成拉抬聲勢，另外競選總部主委張甲長、榮譽主委陳建年、海基會副秘書長高建智等人均到場，由張甲長送上喻意好彩頭的菜頭，高建智和廖本煙分別贈上粽子和包子，象徵「包中」。

賴坤成表示，國民黨在台東具一定實力，但端看目前民意所示，他參選勝出有望，而現在所面臨的最大變數就是黨內分裂。

賴說，以前人家說民進黨很團結，但這次可能是分裂的民進黨要去對抗團結的國民黨，在藍大於綠的選區，必須加倍努力。

對此，劉櫂豪表示，選舉不是只有政黨的聲音，最重要的是民眾的聲音，才是應該去傾聽的。

劉說，真正決定1月13日誰成為代表台東縣的立法委員，是所有鄉親來做決定，一定會爭取所有鄉親的認同以及支持，為台東保住這善良、正面的一席。

「雙賴」助選現場，也見到鮮少露面的賴坤成妻子蔡淑文現身幫夫贊聲，賴打趣地說，劉都是夫妻同進同出，害得我被以為沒老婆。