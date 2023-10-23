苗栗縣大湖鄉、公館鄉公所獲得中央補助，啟動大湖鄉生活圈營造工程、公園設施改建等計畫，客委會主委楊長鎮、立委沈發惠等人23日前往會勘，他們期望藉此提升苗栗生活觀光品質。

楊長鎮、沈發惠、無黨籍苗栗縣山線立委參選人、縣議員曾玟學、大湖鄉長黃惠琴、公館鄉長何在鑫、縣議員陳春暖、邱毓興、許櫻萍、徐筱菁、文化觀光局副局長黃智群等人，共同前往會勘，考察大湖鄉客庄生活圈營造工程，並訪察公館鄉兒山公園籃球場及周遭環境整建計畫。

中原路臨近台3線，是大湖酒莊進到市區的必經道路，但周遭多段階梯及造型構建損壞嚴重，沿路階梯也缺乏整理佈滿青苔，大湖鄉公所希望整治環境，並將沿路擋土牆以視覺改造，增加相關動線引導指標。

曾玟學說，大湖鄉生活圈營造工程，主要針對進入大湖街區的中原路展開廊道營造，他認為遊客集中在大湖酒莊周遭，是目前旅遊產業的瓶頸，應規畫讓人流更願意進入到大湖街區消費停留，如活化蠶絲改良場建築群歷史建築，街區內有觀光亮點，才能讓大湖旅遊更完整。

一行人也前往會勘公館鄉兒三公園改造工程，計畫內容將原有老化籃球場升級，打造規格符合規定，具備排水和照明系統的籃球場。曾玟學說，兒三公園籃球場是公館鄉內除學校運動設施之外，唯一能提供民眾打球運動的空間，他認為公園改造有助地方發展。

大湖鄉客庄生活圈環境營造工程經費約1000萬元、兒三公園籃球場及周邊環境整建計畫經費513萬元。曾玟學、沈發惠說，期待透過兩項計畫改善地方生活環境和觀光廊道，未來也會持續努力爭取中央支持，協助鄉公所爭取相關經費，提升在地生活觀光環境。